Der Schauspieler Jörg Schüttauf wünscht sich mehr Figuren mit Dialekt. Im Gespräch mit MDR KULTUR sagte er, Figuren mit "merkwürdigem Hochdeutsch" seien häufig nicht so stimmig. Auch merkt er an: "So redet doch kein Mensch! Jeder kommt irgendwo her. Da wird überall ein anderer Dialekt gesprochen, aber eben immer Dialekt." Als Schauspieler empfindet Schüttauf es als Segen, wenn er eine Figur mit Mundart spielen darf.

In dem Film "Der Stich des Skorpion" spielt Jörg Schüttauf einen Fluchthelfer. Bildrechte: MDR/WDR/Thomas Kost

Geboren wurde Schüttauf am 2. Weihnachtsfeiertag 1961 im sächsischen Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz). Schon als kleiner Junge stand er auf der Bühne, wurde zunächst Bühnentechniker und studierte schließlich in Leipzig Schauspiel. Neben dem Spiel auf der Theaterbühne übernahm Schüttauf schon bald viele Rollen in Film und Fernsehen und wurde schnell auch im vereinten Deutschland bekannt, zum Beispiel als Ermittler in Serien wie "Der Fahnder", im "Tatort" oder zuletzt als Leipziger Oberbürgermeister in der Erfolgsserie "Bad Banks".



Schüttauf wurde schon drei Mal mit dem renommierten Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet, er erhielt ihn für "Lenz" (1992), "Viel Spaß mit meiner Frau" (1998) sowie den "Tatort: Herzversagen" (2005).