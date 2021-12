Kunst, Musik, Literatur und Film Jahresrückblick: Persönlichkeiten, die 2021 gestorben sind

Hauptinhalt

Dokumentarfilmerin Helga Reidemeister, Heiner Hinrichs, Bauleiter von Halle-Neustadt, Schauspieler Walter Niklaus, Gewandhaus-Architekt Winfried Sziegoleit, Schauspielerin Petra Ehlert und Künstlerin Ursula Mattheuer-Neustädt – sie alle waren eng mit dem Kulturleben in Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen verbunden. Hier erinnern wir an bekannte Kunstschaffende mit Wurzeln in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die 2021 gestorben sind.