"Es geht nicht mehr ums Pupskissen"

Rolf Busch, Thüringer Lehrervertreter Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Der Streich hört da auf, wo er zur Beleidigung, zur Bedrohung, zur wirklich körperlichen Attacke wird“, sagt Rolf Busch vom Verband Bildung und Erziehung. "Das ist nicht mehr das Pupskissen, das man dem Lehrer auf den Stuhl legt. Da geht es um andere Fragen: mit Gegenständen werfen, vor den Kopf schlagen, gegen das Schienbein treten. Dinge, bei denen man sagt: Das kann es doch eigentlich gar nicht geben."

Über 1.200 Schulleiter hat Forsa im Auftrag des Verbandes Bildung und Erziehung befragt. Rolf Busch, Thüringer Lehrervertreter, kann schwarz auf weiß belegen, dass 50 Prozent aller Lehrkräfte in den letzten fünf Jahren psychische Gewalt erlebt haben und 20 Prozent körperliche Gewalt. Fast zwei Drittel aller Lehrerinnen und jeder zweite männliche Lehrer empfinden einen Gewaltanstieg. In Städten wie am Land. Trotzdem ein Tabuthema.

Gefühl des Scheiterns

"Bei Lehrern herrscht oft das Gefühl vor: Ich bin gescheitert, weil mich ein Schüler angegriffen hat“, sagt Busch. "Das ist das große Tabu.“ Viele würden sich nicht trauen darüber zu sprechen. "Aber, und das ist die gute Nachricht, beispielsweise auch in Thüringen haben wir die Rückmeldung, dass die gemeldeten Zahlen zunehmen. Das heißt nicht zwangsläufig, dass es mehr geworden ist, sondern dass die Bereitschaft vorhanden ist, darüber zu sprechen."

Gewalt an Grundschulen doppelt so hoch

Erschreckend: Die Gewalt an Grundschulen ist doppelt so hoch wie an anderen Schulen - und geschieht häufig durch Eltern. Am massivsten sind dabei Beleidigungen und Drohungen.

"Gegenüber mir wurden Dinge geäußert wie: Du Hurensohn, Wichser, ich mach dich fertig, und was weiß ich noch alles“, sagt der Lehrer aus einer Kleinstadt.

Wenn es um Kolleginnen geht, gibt es Situationen, wo es sofort ins Sexuelle reingeht: du Fotze, du Hure, etwas in der Art und Weise. Anonymer Lehrer

Beschimpfungen im Internet

Psychologe Ludwig Bilz Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Woher rührt der rüde Ton, die Gewaltkultur? Das entfesselte Kommunikationsklima, das in der ganzen Gesellschaft in den sozialen Medien um sich greift, scheint von Schülern rücksichtslos nachgeahmt zu werden. Wissenschaftler beobachten eine Verschiebung der verbalen Gewalt ins Internet. Dadurch erhalten die Diffamierungen eine neue Qualität, werden stärker und langfristiger empfunden. Lehrer wissen damit oft nicht umzugehen, sagt der Dresdner Mobbingforscher Ludwig Bilz, oder sie versuchen, das Ganze auszublenden. Doch sie müssen aktiv mit den Schülern reden. "Ganz wichtig aus unserer Sicht ist, dass Lehrer überhaupt reagieren, wenn sie Gewaltvorfälle beobachten, ob gegen sich selbst gerichtet oder unter Schülern“, erklärt der Psychologe für pädagogische Berufe, Ludwig Bilz. "Unsere Studie zeigt, dass das nicht immer passiert. Und das sendet ganz ungünstige Signale. Der Lehrer als Modell signalisiert damit ja auch, dass er das als tolerabel und nicht relevant einschätzt."

Wichtig ist, dass Lehrer dabei nicht nur Einzelgespräche führen oder bestimmte Gruppen ins Auge fassen, sondern die ganze Klassengemeinschaft einbeziehen. Wenn sie dabei überfordert sind, brauchen sie Ansprechpartner in der Schule, die sie unterstützen.

"Sicherlich gibt es Einzelfälle mit starker Gewalt, auch gegen Lehrkräfte gerichtet, wo ein sehr restriktives Vorgehen angezeigt ist“, sagt Bilz. „Aber kooperativ in so einer Situation vorzugehen, bedeutet eben auch zu berücksichtigen, dass Gewalt in der Schule immer auch ein dynamischer Gruppenprozess in einer gesamten Klasse ist."

Mehr Fachkräfte von Jugendamt und Polizei

"Das Allerbeste wäre natürlich - und das ist schon eine ganz alte Forderung von uns -, dass in Schulen Fachkräfte da sind“, fordert Lehrervertreter Busch. „Wir sprechen von multiprofessionellen Teams, die die Lehrerinnen und Lehrer unterstützen bei der Erziehungsarbeit. Also Sozialarbeit, aber auch Jugendamt, und wenn es sein muss, auch die Polizei mit ihren Präventivbeamten."