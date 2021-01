Das Gebäude des Bowlingtreffs in Leipzig Bildrechte: dpa

Sziegoleit war einer der Architekten des Neuen Gewandhauses in Leipzig, des einzigen reinen Konzertsaalneubaus in der DDR Anfang der 80er-Jahre. Neben Chefarchitekt Rudolf Skoda war Sziegoleit einer der drei am Bau beteiligten Architekten.



Der 1939 in Insterburg im ehemaligen Ostpreußen geborene Architekt entwarf außerdem das Rundkino in Dresden. Ferner lieferte er die Pläne für das unter Denkmalschutz gestellte Eingangsgebäude des Bowlingtreffs am Wilhelm-Leuschner-Platz in Leipzig, das als bemerkenswertes Beispiel der DDR-Architektur gilt. Sziegoleit war 1991 Gründungspräsident der Architektenkammer Sachsen, später Vizepräsident der Bundesarchitektenkammer und Mitglied der Sächsischen Akademie der Künste.