Das Gewandhausorchester feiert 2018 ein bedeutendes Jubiläum: vor 275 Jahren wurde es am 11. März 1743 gegründet. Doch reichen seine Wurzeln fast doppelt so lange zurück. Vor über 500 Jahren nahm der Leipziger Magistrat 1479 drei sogenannte Kunstpfeifer in seine Dienste. Die dieser Tradition entstammenden Musiker sorgten bei städtischen Festen, im Gottesdienst oder am Theater für die passende musikalische Begleitung.