Es ist die 240. Saison des traditionsrechen Leipziger Gewandhausorchesters und sie wird in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie anders ablaufen als üblich. Bei der Vorstellung des Spielplans für September und Oktober am Freitag verwies Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons darauf, dass in der Spielzeit ein ausgewähltes Repertoire für eine kleinere Besetzung das Passende zur derzeitigen Situation sei. Dies ist allein schon den Auftrittsbedingungen geschuldet. Alle Gastdirigenten, Solisten und Solistinnen werden jedoch wie geplant zu erleben sein.