Das Gewandhausorchester Leipzig und die Sächsische Staatskapelle Dresden haben sich spontan für ein gemeinsames Konzert am 15. September im Gewandhaus Leipzig zusammengefunden. Wie die Orchester mitteilten, wollen sie damit ein Zeichen für ein friedvolles und tolerantes Miteinander in unserer Gesellschaft setzen. Dirigiert wird das Konzert, das 20 Uhr beginnt, von Herbert Blomstedt.

Ein weiteres gemeinsames Konzert findet am 12. November in Dresden statt.

Auf dem Programm stehen Ludwig van Beethovens Ouvertüre aus der Schauspielmusik zu Goethes Trauerspiel "Egmont" sowie Hector Berlioz "Symphonie fantastique".



Herbert Blomstedt wird sich in einer persönlichen Ansprache an das Publikum wenden. Der schwedische Dirigent war von 1975 bis 1985 Chefdirigent der Staatskapelle in Dresden und 1998 bis 2005 Gewandhauskapellmeister in Leipzig. Als Ehrendirigent blieb er beiden Orchestern darüber hinaus verbunden.