Der Violinist Gidon Kremer hat nie aufgehört, nach jener Wahrheit zu suchen, die in der Tiefe und Schönheit des musikalischen Klangs verborgen liegt. "Jahrhundertgeiger" nennen ihn die Medien gern. Er spielte mit Leonard Bernstein und Herbert von Karajan, mit Nikolaus Harnoncourt und James Levine und nahm über 100 CD's auf.



Filmemacher Paul Smaczny begleitete Kremer ein Jahr lang mit der Kamera - wie der Violinist zum Beispiel mit dem Kammerorchester Kremerata Baltica in Paris und in seiner Geburtsstadt Riga spielt. Die Dokumentation erzählt von Künstlern, die ihn bis heute prägen, so von seinem Lehrer David Oistrach. Sie macht deutlich, wie eng Kremers künstlerischer Werdegang mit der Musikgeschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und des frühen 21. Jahrhunderts verwoben ist - mit Namen Arvo Pärt, Luigi Nono oder Alfred Schnittke. Und noch eine Seite von Gidon Kremer wird in dem ruhigen und bedächtigen Film deutlich: Er versteht sich auch als Vermittler von Werten, jegliche Form von Narzissmus und Gewinnstreben sind ihm fremd.