Genau das machten auch die Backstreet Boys , die anno 1996 im baden-württembergischen Göppingen so viele Mädchen zum Kollabieren brachten, dass die Schnelle Einsatzgruppe des Roten Kreuzes aus dem benachbarten Geislingen anrücken musste. Dabei wiederholte sich die Geschichte, um es mit Marx auszudrücken, mal wieder als Farce: Bei Frank Sinatras Auftritt im New Yorker Paramount Theatre am 12. Oktober 1944 verloren so viele Girls die Kontrolle über ihre Blase, dass die Reinigungskräfte hinterher von einer Flutung des Saals sprachen.

Die Spice Girls waren ein 90er-Jahre-Phänomen. Von links: Melanie Brown, Geri Halliwell, Emma Bunton, Victoria Adams und Melanie Chisholm. Bildrechte: IMAGO

Dass die zur selben Zeit aktiven Spice Girls mit der Parole "Girl Power" die Ära des Konsumfeminismus ausriefen, passt dazu wie das seinerzeit so angesagte Arschgeweih auf den verlängerten Rücken. Natürlich muss man kein Hellseher sein, um vorherzusagen, dass die Kollektivekstase bei der Deutschlandtour der Backstreet Boys ein wenig verhaltener als vor zwanzig Jahren ausfallen wird. Die Mädels sind schließlich nicht mehr dreizehn, und die Jung-Idole von einst sehen allesamt aus, als könne man sie nun bei Hornbach in der Gartenschlauch-Abteilung treffen. Aber einen Grund gibt es vielleicht doch, nostalgisch zu werden. Denn mittlerweile ist ein Schmachtfetzen wie "Show Me the Meaning of Being Lonely" fast schon wieder große Musik. Und wenn Sie das nicht glauben sollten: Hören Sie sich gelegentlich die Songs von Ed Sheeran an.