Was das Gitarrenfestival Magdeburg zu bieten hat

Aufgrund der Corona-Pandemie findet das Festival nicht im gleichen Umfang wie zuvor statt. So sind für den Veranstaltungsort 60-70 Besucher vorgesehen statt der möglichen 250 Zuhörenden in der Scheune in den Jahren zuvor, so Bormann im Gespräch mit MDR KULTUR. Workshops mit auftretenden Musikern finden zwar statt, es können jedoch nur zehn Interessierte teilnehmen und nicht 20-25 wie in den Jahren zuvor. Da im Juni die Entscheidungen für die auftretenden Künstler gefällt werden musste und die Coronalage für den September noch nicht einschätzbar war, entschied man sich zudem, in diesem Jahr keine internationalen Interpreten einzuladen.