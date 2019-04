In Paris, in einem kleinen, karg möblierten Zimmer des irischen Kulturministeriums, beginnt Glen Hansards Reise zu sich. Hansards neuer künstlerischer Weg soll ein hoch ehrlicher sein – einer der auch Irrungen zulässt – solange jedes Wort, jede Zeile eine Wahrheit hat, ist das für Hansard in Ordnung. Hemingways Worte werden ihm zum Dogma:



"Ich habe den Song 'Musik Don´t Settle' geschrieben. Er handelt von meiner Zeit in Paris. Es ist so eine Art Sammlung von Bildern, Erinnerung. Zum Beispiel: An meinem ersten Tag fand ich eine Ausgabe von Hemingways 'Ein Fest des Lebens' und darin schreibt er, 'Wann immer man Probleme mit dem Schreiben hat – schreibe man nur eine wahrhafte Zeile und von der aus wird sich alles entwickeln'."

Kreatives Chaos in Paris

Vieles schreibt der Musiker auf, ringt um die Essenz – gibt sich der Genauigkeit der Worte noch mehr als sonst hin. Selektion durch Improvisation. Was schlussendlich besteht ist wahrhaftig. Ein künstlerisches Prinzip, das Hansard später auch auf die Musik anwendet: "Wann immer wir auf vorgeschriebenen Pfaden, laufen, nicht mutig sind, an Konventionen zu sehr fest halten, uns nicht erlauben vom Wege abzukommen – stirbt ein Stück Magie. Manchmal ist es gut festzuhalten an Ideen, aber für diese Platte – nachdem ich die Iraner in Paris getroffen habe – da war für mich klar, hier hat sich gerade was verändert."

Von Jamsessions inspiriert: Glen Hansard Bildrechte: IMAGO "Die Iraner" sind das iranische Weltmusikensemble "The Koshravesh Brothers", die Hansard in Paris kennenlernt. Er hört sie in einem Café spielen und lädt sie sofort zu gemeinsamen Sessions ein. Schon nach der ersten Session mit den Musikern wirft Hansard seine vorgeplanten Soundkonzepte über Bord. Neue Ideen entstehen beim gemeinsamen Musizieren, andere Musiker kommen zu den Sessions dazu, Geigen, Electronic, Bass, Piano, Streicherensemble, andalusische Gitarren, irische Bouzoukis – das Studio als künstlerisches Probierfeld – herrliches, kreatives Chaos bricht aus, erzählt Hansard. Endlose Jamsessions werden zur Grundlage des Albums. Wo andere Musiker sich möglicherweise verzetteln würden, sieht Hansard eine künstlerische Herausforderung. Freiheit als Plan: