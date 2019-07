Debatte Lößnitz: Glockenspiel mit Nazi-Inschrift läutet noch

In der Evangelischen Kirche wird seit einiger Zeit über Kirchenglocken mit Nazisymbolen und -inschriften diskutiert. In Sachsen ist unter anderen das Städtchen Lößnitz im Erzgebirge betroffen. Dort hängt im Turm der Johanniskirche ein denkmalgeschütztes Glockenspiel, das die Unternehmerin Clara Pfauder 1938 der Stadt gestiftet hatte. In einem offenen Brief an die Stadt fordert die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes die Stilllegung.



von Wolfram Nagel, MDR KULTUR