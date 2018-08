"Go Trabi Go", der Kultfilm aus dem Jahr 1991, kommt in einer Bühnenfassung ins Theater. Am 14. September ist die Uraufführung an der Dresdner Comödie geplant, sagte eine Sprecherin des Theaters. Das Buch zur "musikalischen Road-Komödie" schrieb der Intendant Christian Kühn. Bis Ende des Jahres sind 40 Aufführungen von "Go Trabi Go" geplant. Die Rolle des Udo Struutz übernimmt Schauspieler Lorenz Liebold.