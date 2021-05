Vor über 175 Jahren startet die Sächsisch-Bayerische Eisenbahngesellschaft einen Zeitungswettbewerb. Mit Tausend Talern Preisgeld hofft man, günstig Ideen für ein ziemlich ambitioniertes Projekt zu finden: Eine Brücke über das Göltzschtal. Tatsächlich gehen rund 80 Vorschläge ein, doch weiterhelfen kann keiner davon. Dennoch entsteht die Göltzschtalbrücke mit der Grundsteinlegung am 31. Mai 1846 und wird die größte ziegelgemauerte Eisenbahnbrücke der Welt: mit 78 Metern Höhe und 564 Metern Länge.

Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt sich das Eisenbahnwesen auch in deutschen Landen: Eine Verbindung zwischen Leipzig und Hof soll gebaut werden. Doch die Trassenführung erweist sich als Herausforderung, denn mehr als ein Prozent Steigung schaffen die Lokomotiven nicht. Von Leipzig über Altenburg bis nach Werdau ist die Landschaft flach. Nur deshalb habe man sich für diese Linie entschieden, erklärt Christa Trommer, Chefin des Fremdenverkehrsverbandes Nördliches Vogtland.

Im Göltzschtal sind knapp sechshundert Meter Strecke zu überqueren. So eine Brücke ist Neuland - deshalb der Wettbewerb. Vorsitzender der Jury ist Johann Andreas Schubert , Tagelöhner-Sohn aus Wernesgrün und inzwischen Professor in Dresden. Außerdem ist er der Konstrukteur der "Saxonia" – der ersten funktionstüchtigen, deutschen Lokomotive.

Der Journalist und Schubert-Kenner Jürgen Naumann erzählt, dass Schubert sich schrittweise an das Projekt rangetastet habe. Aus den besten Anregungen schafft Schubert einen Kommissionsentwurf: eine durch Bögen aufgelockerte, vierstöckige Massivbrücke aus Ziegelstein.

Solche Brücken kannte man natürlich auch aus der Römerzeit, aber da fuhren ja keine Züge drüber. Ein Zug war eine völlig andere Belastung. Wie man die berechnet, war eigentlich niemandem klar. Also Schubert war bestimmt ein Genie.

Im vergangenen Jahr wurde Schubert eine Ausstellung in Wernesgrün gewidmet. Bildrechte: MDR/Bernd Schädlich

Es entsteht eine Baustelle der Superlative. Christa Trommer vom Fremdenverkehrsverband erklärt: "Die Brücke hat 26 Millionen Ziegel, Gerüste mussten gebaut und bis zu 23.000 Baumstämme gefällt werden. Es waren in einem Monat 11.000 Arbeiter hier und konnten insgesamt 150.000 Ziegel an einem Tag vermauern."

1851, rund fünf Jahre nach Baubeginn, wird die Göltzschtalbrücke eingeweiht. Der Eröffnungszug, gezogen von einer englischen Lokomotive, ist besetzt mit hohen Herrschaften. Die an der Strecke liegenden Orte sind festlich geschmückt. Leitende Ingenieure werden mit Orden dekoriert und auf Gedenkplatten gewürdigt. Johann Andreas Schubert allerdings, der geistige Vater der Brücke, ist nicht eingeladen. Zu den Gründen wird spekuliert. Von Schuberts Leistung jedoch kündet bis heute die Göltzschtalbrücke.

Im historischen Schlusssteinspruch der Göltzschtalbrücke, die 1850 in Anwesenheit des sächsischen Königs Friedrich August II. verlesen wurde, heißt es bereits: "Schaut an, schaut an das Meisterstück, das achte Weltwunder, die Götzschtalbrück'!" Bald schon – wenn der Antrag bewilligt wird – könnte das imposante Ziegel-Bauwerk zum UNESCO-Weltkulturerbe zählen.