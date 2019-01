Das Goethe-Institut wird künftig bedrohten Kulturschaffenden im Ausland mehr Schutz bieten können. Das kündigte Präsident Klaus-Dieter Lehmann bei MDR KULTUR an. Bisher habe man Künstlern in Einzelfällen individuell geholfen, indem zum Beispiel Gästezimmer in Goethe-Instituten zur Verfügung gestellt wurden. Das mündet nun 2019 in ein festes Programm, das vom Auswärtigen Amt unterstützt und finanziert wird, so Lehmann.

"Wenn Künstler gefährdet sind, wenn sie bedroht werden und von sich aus Schutz suchen, dann können wir künftig entweder in Deutschland oder in Nachbarländern des Ursprungslandes für eine mittelfristige Zeit Arbeitsmöglichkeiten schaffen, Begleitung stellen und auch ein Auskommen sichern, sodass sie erstmal aus dieser Gefahrensituation herausgenommen werden und dann, wenn möglicherweise etwas Gras über die Sache gewachsen ist, sie wieder in ihr Land zurückkehren können." Es werde eine Möglichkeit sein, schwierige und kritische Situationen zu überbrücken.

Darüber hinaus gebe es weitere Projekte, mit denen seine Organisation "Verantwortung für einen gemeinsamen europäischen Kulturraum" übernehme. So habe man das Programm stark auf Europa akzentuiert: "Um ein Auseinandertriften von Ost-, Mittel- und Westeuropa zu verhindern, veranstalten wir sogenannte Ortsgespräche. Wir gehen da nicht nur in die großen Metropolen, sondern in die mittleren Städte von 50.000 Einwohnern und weniger", so Lehmann. Diese Ortsgespräche fänden in jeweils fünf Städten in Ungarn und Polen statt. "Wir veranstalten also Kulturaktionen und kommen ins Gespräch." Damit will das Goethe-Institut laut Lehmann in der Fläche ein Gefühl für kulturelle Verantwortung erzeugen.