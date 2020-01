Mit großer Mehrheit hatten die Deutschen die Nazi-Diktatur mitgetragen. Hunderttausende wurden Mitwissende, Täterinnen oder Täter. Nach Kriegsende setzte in Teilen der Gesellschaft dann das Verdrängen ein. Götz Aly erklärt: "Verdrängen ist eine Strategie des Weiterlebens. Was hätten die Leute machen sollen, wenn sie sich damit vollständig konfrontiert hätten?"

In den 60er- und 70er-Jahren habe es in der alten Bundesrepublik jährlich etwa 30 Schwurgerichtsprozesse zu NS-Verbrechen gegeben. "Objektiv gesehen ist es eine lächerlich kleine Zahl", ordnet Aly ein und erklärt: "Das war das Maximum, was die deutsche Gesellschaft damals ertrug." Es war ein langer und schwieriger Prozess, bis 1996 der 27. Januar als Tag der Befreiung von Auschwitz zum Gedenktag erklärt und noch einmal neun Jahre später das Holocaust-Mahnmal in Berlin eingeweiht wurde.