Das deutsche Drama "Aus dem Nichts" von Fatih Akin hat einen Golden Globe Award als "Bester fremdsprachiger Film" des Jahres 2017 in den USA gewonnen. Das wurde bei der Gala der zum 75. Mal verliehenen US-Filmpreise in Beverly Hills bekannt. Die Vereinigung der Hollywood-Auslandspresse zeichnet damit die besten US-amerikanischen und ausländischen Film- und Fernsehproduktionen eines Jahres aus, dazu Regisseure, Schauspieler und andere Mitwirkende.

Fatih Akin - einer der erfolgreichsten deutschen Filmemacher Bildrechte: Getty Images Die Goldenen Weltkugeln, die nach den Oscars als die wichtigsten Preise gelten, die Hollywood zu vergeben hat, gibt es in 25 Film- und Fernseh-Kategorien. Sieben Mal nominiert, war "Shape of Water" (Das Flüstern des Wassers) von Guillermo del Toros als aussichtsreichster Film im Rennen. Die meisten Preise räumte dann allerdings "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" von Martin McDonagh ab (Tabelle unten).



Für die Kategorie als "Bester fremdsprachiger Film" waren 73 Anwärter aus 52 Ländern angenommen, unter ihnen auch die Hauptpreisträger der Filmfestspiele von Berlin, "Körper und Seele" (Ungarn), sowie des Filmfestivals in Cannes, die Ko-Produktion "The Square" (Schweden-Deutschland/Frankreich).

Fatih Akin: Erste Globe-Nominierung erfolgreich

In dem an die NSU-Morde angelehntem Thriller "Aus dem Nichts" spielt die aus Deutschland stammende Hollywood-Schauspielerin Diane Kruger die Hauptrolle - die verzweifelte Ehefrau eines Kurden, deren Mann und Sohn bei einem Anschlag in Hamburg von Neonazis ermordet werden und die Schuldige zur Rechenschaft ziehen will. Der Streifen ist auch der offiziell von der hiesigen Filmbranche für einen Oscar vorgeschlagene Beitrag dieses Jahres aus Deutschland.



Auf der Golden-Globe-Bühne dankte Regisseur Akin nun unter anderem seiner Hauptdarstellerin: "Das ist deine, das ist unsere", sagte er an Kruger gewandt mit der Trophäe in der Hand. Es war die erste Golden-Globe-Nominierung für den 44 Jahre alten Sohn türkischer Einwanderer. Vor einem Jahr war "Toni Erdmann" im Rennen. Die Tragikomödie von Maren Ade ging aber leer aus. Der letzte Film vor "Aus dem Nichts", der einen Auslands-Globe nach Deutschland holen konnte, war 2010 das Schwarz-Weiß-Drama "Das weiße Band" von Michael Haneke.

Der rote Teppich ganz in Schwarz

Die meisten Stars verzichteten in diesem Jahr auf bunte Roben und trugen Schwarz - als Protest gegen gegen Herabwürdigung und sexuellen Missbrauch von Frauen in speziell ihrer Branche. Auch Aktivistinnen der #MeToo-Bewegung waren dabei. Zudem trugen viele Stars einen Anstecker der Initiative "Time's Up" (Die Zeit ist vorbei), die auch einen Rechtsfond finanziert und der Filmstars wie Meryl Streep, Emma Stone, Cate Blanchett und Gwyneth Paltrow angehören.

Der begehrte Goldene Globus Bildrechte: dpa Auslöser der Proteste war der Skandal um den US-Film- und Fernsehmogul Harvey Weinstein, der mehr als hundert Frauen sexuell belästigt oder sogar vergewaltigt haben soll. Doch auch zahlreiche andere Hollywood-Größen wurden desssen bezichtigt.



Schauspielerin Meryl Streep, die ebenfalls eine goldene Weltkugel für ihre Rolle im Mediendrama "The Post" bekommen könnte, sagte dazu: Ein Ungleichgewicht der Macht "hat zu Missbrauch in unserer Branche geführt". Nun aber fühlten sich Männer und Frauen "ermutigt, in einer breiten, schwarzen Reihe zusammenzustehen".



Tatsächlich liefen Frauen und Männer in schwarzen Kleidern und Anzügen über den roten Teppich. Da viele Männer ohnehin im schwarzen Smoking gekommen wären, trugen sie nun zusätzlich ein schwarzes Hemd und andere Zeichen.