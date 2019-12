Die Favoriten im Rennen um die Golden Globes sind das Beziehungsdrama "Marriage Story" mit sechs Nominierungen, sowie Martin Scorseses Mafiaepos "The Irishman" und Quentin Tarantinos " Once Upon a Time in Hollywood " mit jeweils fünf Gewinnchancen. Dicht folgt mit vier Nominierungen der beklemmende Thriller "Joker" mit Joaquin Phoenix als psychisch kranker Batman-Gegenspieler. Die Nominierungen für die Auszeichnungen des Verbands der Auslandspresse (HFPA) wurden am Montag in 25 Film- und Fernsehkategorien bekanntgegeben. Der deutsche Film " Systemsprenger " von Regisseurin Nora Fingscheidt findet sich nicht unter den Nominierten in der Sparte "Bester nicht-englischsprachiger Film".

Daniel Craig Bildrechte: Getty Images

Bei den Schauspielerinnen und Schauspielern können sich unter anderem Renée Zellweger ("Judy"), Scarlett Johansson und Adam Driver aus ("Marriage Story") und Daniel Craig ("Knives Out") Hoffnungen auf die Auszeichnung machen. Kit Harington geht für seine Rolle als Jon Snow in "Game of Thrones" ins Rennen.



In der Rubrik "Bester nicht-englischsprachiger Film" sind unter anderem "Parasite" (Südkorea), "Les Misérables" (Frankreich") sowie "Leid und Herrlichkeit" (Spanien) aufgestellt. Im letzten Jahr wurde das Künstlerporträt "Werk ohne Autor" von Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck als deutscher Beitrag nominiert, ging bei der Preisverleihung im Januar jedoch leer aus, der Auslandspreis ging damals an den mexikanischen Film "Roma".



Bei den TV-Komödien ist die Amazon-Produktion "Fleabag" von und mit Phoebe Waller-Bridge aufgestellt. Ebenfalls nominiert in dieser Sparte sind "Barry", "The Kominsky Method", "The Marvelous Mrs. Maisel" und "The Politician".



In der Sparte der TV-Produktionen tritt unter anderem die Netflix-Serie "The Crown" gegen "Big Little Lies" und "Succession" von HBO, "Killing Eve" von BBC America und "The Morning Show" mit Jennifer Aniston von Apple TV+ an.