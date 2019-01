In Los Angeles sind in der Nacht zum 76. Mal die Golden Globes verliehen worden. Als bestes Filmdrama wurde der Queen-Film "Bohemian Rhapsody" ausgezeichnet. In der Rubrik "Bester Film (Musical oder Komödie)" setzte sich die Musiker-Biografie "Green Book" durch. Der Film, der auch den Preis für das beste Drehbuch gewann, startet am 31. Januar in den deutschen Kinos.

Dritter Golden Globe für Glenn Close

Glenn Close wurde für ihre Rolle in "Die Frau des Nobelpreisträgers" ausgezeichnet" Bildrechte: SquareOne Entertainment / Graeme Hunter Als beste Darstellerin in einem Drama konnte sich Glenn Close über einen Preis freuen. Sie gewann einen Award für ihre Rolle in "Die Frau des Nobelpreisträgers". Für sie ist es bereits der dritte Golden Globe. Als bester männlicher Darsteller in einem Filmdrama wurde Rami Malek für seine Rolle als Freddie Mercury in "Bohemian Rhapsody" ausgezeichnet. In den Darsteller-Kategorien Musical oder Komödie gewannen Olivia Colman für "The Favourite" und Christian Bale für "Vice" einen Golden Globe. Obwohl "Vice" in insgesamt sechs Kategorien nominiert gewesen ist und damit die meisten Nominierungen der Veranstaltungen besaß, war der Preis für Christian Bale die einzige Auszeichnung für den Film. Die Geschichte, die das Leben des ehemaligen US-Vizepräsidenten Dick Cheney zum Thema hat, kommt in Deutschland erst am 21. Februar in die Kinos.



Als beste Nebendarstellerin gewann die Amerikanerin Regina King für die James-Baldwin-Verfilmung "If Beale Street Could Talk". Auf männlicher Seite konnte Mahershala Ali für "Green Book" einen Golden Globe mit nach Hause nehmen.

Mahershala Ali wurd als bester Nebendarsteller in "Green Book" ausgezeichnet. Bildrechte: dpa

Mexikanische Dominanz

Für seinen autobiografisch inspirierten Film "Roma" wurde der Mexikaner Alfonso Cuarón als bester Regisseur prämiert. Er konnte den Preis auch schon 2014 mit dem Weltraum-Drama "Gravity" gewinnen. Er ist damit in bester mexikanischer Gesellschaft. In den vergangenen vier Jahren gewannen drei Mexikaner den Golden Globe als bester Regisseur. 2016 erhielt Alejandro González Iñárritu für "The Revenant" den Preis. Im vergangenen Jahr ging der Golden Globe dann an Guillermo del Toro für "The Shape of Water" und in diesem Jahr an Cuarón.

"Werk ohne Autor" geht leer aus

Für die Nominierten aus Deutschland war der Abend hingegen eine Enttäuschung. Oscar-Gewinner Florian Henckel von Donnersmarck ("Das Leben der Anderen") war mit "Werk ohne Autor" in der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film" nominiert. Hier musste er sich jedoch Cuaróns "Roma" geschlagen geben. Und auch Daniel Brühl, der für seine Rolle in der Serie "The Alienist" nominiert gewesen ist, ging leer aus. Hier gewann der Amerikaner Darren Criss als Darsteller in der Serie "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story". "Roma" von Alfonso Cuarón gewann zwei Preise. Bildrechte: Netflix

Moderiert wurde die Veranstaltung von der Schauspielerin Sandra Oh ("Grey´s Anatomy") und dem Darsteller Andy Samberg ("Brooklyn Nine-Nine"). Sandra Oh konnte sich zusätzlich auch noch über einen Golden Globe freuen. Sie wurde als beste Darstellerin in der TV-Serie "Killing Eve" ausgezeichnet.

Auch TV-Serien ausgezeichnet

Neben den Filmkategorien werden die Golden Globes auch im Bereich Fernsehen vergeben. Hier setzte sich die Serie "The Americans" im Bereich Drama durch. Als beste Comedy-Serie wurde "The Kominsky Method" prämiert. Für die Serie gewann auch Hauptdarsteller Michael Douglas eine Trophäe. "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" ist als beste Mini-Serie ausgezeichnet worden.

Die Preisträger im Überblick

Die wichtigsten Gewinner im Überblick:



Bester Film (Drama): Bohemian Rhapsody

Bester Film (Musical oder Komödie): Green Book

Beste Darstellerin (Drama): Glenn Close für "Die Frau des Nobelpreisträgers"

für "Die Frau des Nobelpreisträgers" Bester Darsteller (Drama): Rami Malek für "Bohemian Rhapsody"

für "Bohemian Rhapsody" Beste Darstellerin (Musical oder Komödie): Olivia Colman für "The Favourite"

für "The Favourite" Bester Darsteller (Musical oder Komödie): Christian Bale für "Vice"

für "Vice" Beste Nebendarstellerin: Regina King für "If Beale Street Could Talk"

für "If Beale Street Could Talk" Bester Nebendarsteller: Mahershala Ali für "Green Book"

für "Green Book" Bester Regisseur: Alfonso Cuarón für "Roma"

für "Roma" Bestes Drehbuch: Green Book

Bester Animationsfilm: Spider-Man: Into the Spider-Verse

Bester fremdsprachiger Film: Roma

Beste TV-Serie (Drama): The Americans

Beste TV-Serie (Musical oder Komödie): The Kominsky Method

Beste Mini-Serie oder TV-Film: The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Bester Darsteller in einer TV-Serie (Drama): Richard Madden

Beste Darstellerin in einer TV-Serie (Drama): Sandra Oh

Bester Darsteller in einer TV-Serie (Musical oder Komödie): Michael Douglas

Beste Darstellerin in einer TV-Serie (Musical oder Komödie): Rachel Brosnahan

Beste Darstellerin in einer Mini-Serie oder TV-Film: Patricia Arquette

Bester Darsteller in einer Mini-Serie oder TV-Film: Darren Criss

Jeff Bridges für Lebenswerk geehrt