Bei den Darstellern konnte sich Renée Zellweger über einen Preis als beste Schauspielerin in einem Filmdrama freuen. Sie gewann für ihre Rolle in dem Bopic "Judy", das von dem Leben Judy Garlands handelt. Als bester Schauspieler in einem Drama wurde Joaquin Phoenix für seine Darstellung des "Joker" ausgezeichnet. Für Komödien gewannen in den gleichen Kategorien die US-Komikerin und Musikerin Awkwafina für "The Farewell" und der Brite Taron Egerton für seine Rolle als Elton John in dem Film "Rocketman". Elton John selbst konnte sich auch über einen Golden Globe freuen – er gewann in der Kategorie "Bester Filmsong".

Renée Zellweger wurde für ihre Rolle in "Judy" ausgezeichnet. Bildrechte: eOne Germany