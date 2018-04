Eine Flasche Goldriesling vom Weingut Schloss Wackerbarth Bildrechte: IMAGO

Der Goldriesling wird auch von Jürgen Aumüller auf Schloss Wackerbarth gehegt, gepflegt und im Keller umschmeichelt. Denn mit dem sächsischen Kulturgut ist das so eine Sache, gibt der in der Oberpfalz geborene Kellermeister zu Protokoll: "Glücklicherweise hatte ich die Möglichkeit, Goldriesling vorher schon zu probieren, bevor ich hier eingeritten bin. Ich hab dann von den Kollegen so mitgekriegt, dass sie nicht so begeistert von dieser Sorte gesprochen haben. Aber man kann aus der Sorte viel machen. Also nicht nur nach den Oechsle gehen, die Reife muss schon da sein. Und dann darf man die Säure natürlich nicht außer Acht lassen, weil diese Säure nachher Lebendigkeit in den Wein bringt."



Da sind offensichtlich Kellermeisterkünste gefragt, und auch im Berg zeigt sich der Goldriesling nicht in jedem Fall pflegeleicht. "Er ist manchmal ein bisschen zickig", merkt Steffen Lohse an: "Im Weinberg, kurz vor der Lese neigt er zu Fäulnis. Da muss man aufpassen, dass man den richtigen Moment erwischt. Aber wenn man ab und zu im Weinberg ist, kriegt man das hin." Seine Fassprobe vom 2017er Goldriesling glänzt wirklich goldig im Glas. Und im Gegensatz zum hocharomatisierten, fast schon parfümierten wackerbarthschen Wein des gleichen Jahrgangs umspielt er den Gaumen mit ehrlicher Erdigkeit.