Die in Gotha geborene Schriftstellerin Miku Sophie Kühmel hat für insgesamt acht Museumsobjekte Kurztexte verfasst. Damit hat sie versucht, die Ausstellungsstücke des Museums selbst sprechen zu lassen. Die Texte sind seit Dienstag in mehrere Installationen im ganzen Museum verteilt zu lesen.

Es ist ein Versuch, in einen sehr sachlichen Raum einzugreifen, beschreibt die 30-jährige Autorin weiter. Dadurch will sie eine neue Perspektive auf etwas Altbekanntes schaffen. Die Texte sollen in den Besucherinnen und Besucher auch eigene Assoziationen wecken und dazu inspirieren, sich einen eigenen Zugang zum Museum und zur Ausstellung zu schaffen. Sie sollen dazu anregen, dass sich die Besucherinnen und Besucher mit den Objekten beschäftigen, welche auf den verschiedensten Wegen in die Sammlung gelangt sind, so Kühmel.