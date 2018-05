Grace Jones spielt mit allen Klischees Bildrechte: dpa

Es fing gleich gut an. Im Winter 1976 wurde dem legendären Disco-Producer Tom Moulton in New York eine hochgewachsene Schwarze vorgestellt, deren Stimme ihm einen kalten Schauder über den Rücken laufen ließ. "Du lieber Himmel", erinnerte er sich später. "Im ersten Moment dachte ich, sie wolle mein Blut trinken. Sie klang original wie Béla Lugosi in 'Dracula'. Worauf ich sagte: 'Sag mal, was stimmt denn mit dir nicht?'"



Nichts an Grace Jones, die zuvor in Paris gemodelt hatte, erinnerte an das verschüchterte Mädchen aus Spanish Town, Jamaica, das von seinem Stiefgroßvater jedes Mal mit der Peitsche gezüchtigt worden war, wenn es sich beim Vorlesen aus der Bibel verhaspelt hatte. Im New York der Mittsiebziger hatte sie eine neue Religion gefunden, der in Non-Stop-Party-Kathedralen wie dem "Studio 54" oder dem "Le Clique" gehuldigt wurde.