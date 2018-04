Der US-amerikanische Musiker und Folkrock-Veteran Graham Nash will noch in diesem Jahr ein neues Album fertigstellen. Das kündigte der 76-jährige Künstler exklusiv bei MDR KULTUR an.

Produktion während Tour

Erst 2016 hatte Nash ein neues Studioalbum vorgelegt - das erste seit 14 Jahren. "Wir haben für 'This Path Tonight' 20 Songs gemeinsam geschrieben. Aber nur die Hälfte davon ist auf dem Album gelandet. Es sind also noch mindestens sieben Songs übrig, die wir sehr mögen.", sagte Nash. Weitere neue Lieder sollen folgen. Wie schon bei "This Path Tonight" arbeitet der Folkrocker für sein neues Album wieder mit dem britischen Gitarristen und Produzenten Shane Fontayne zusammen: "Von mir stammen die Texte, von Shane die Musik. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir machen.", so Nash bei MDR KULTUR.

Noch in diesem Jahr werden wir das neue Album fertigstellen, während wir auf Tour sind. Graham Nash, Folkmusiker MDR KULTUR

Drei Termine in Deutschland