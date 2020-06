"It’s life’s illusions I recall" lautet eine Zeile aus Joni Mitchells Song "Both Sides Now" – und genau diese lakonische Feststellung steht Graham Swifts Kurzroman "Da sind wir" als Motto voran. Damit deutet der englische Schriftsteller, 1949 in London geboren und Verfasser so großartiger Bücher wie "Letzte Runde" oder "Ein Festtag", die melancholische Grundstimmung seiner perfekt komponierten Dreiecksgeschichte schon an.