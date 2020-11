Pianist Igor Levit könnte bei der kommenden Grammy-Verleihung eine der begehrten Tropähen gewinnen. Levit geht für seine kompletten Beethoven-Sonaten in der Kategorie "Bestes klassisches Instrumentalsolo" ins Rennen. Ebenso Chancen in dieser Kategorie haben der Violinist Augustin Hadelich und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks für ihre "Bohemian Tales".

Zu den Nominierten, die am Dienstag bekanntgegeben wurden, gehört auch die Frankfurt Radio Big Band. Sie hat in gleich zwei Jazzkategorien Siegeschancen. Das Orchester und der Chor der Deutschen Oper in Berlin geht in einer Oper-Kategorie in Rennen.