Bruno Mars hat in der Königskategorie der Grammy-Awards 2018 mit "24K Magic" den Preis für das beste Album des Jahres gewonnen. Der Titelsong des Albums wurde zugleich als beste Single ausgezeichnet. Daneben wurde sein "That's What I Like" auch zum Song des Jahres, womit der Rhythm-and-Blues-Sänger also drei von vier Hauptkategorien der Grammy-Musikpreise für sich entscheiden konnte – bis auf die ihm unmögliche als bester Newcomer.

Im Fokus: Mars und Lamar

Kendrick Lamar - einer der Abräumer des Abends: Hier bei der Verleihung der MTV Video Music Awards 2017. Bildrechte: dpa Begonnen hatte die Gala mit Auftritten des insgesamt fünf Mal ausgezeichneten Rappers Kendrick Lamar mit Bono und The Edge von U2 sowie der Popdiva Lady Gaga. Lamar bekam gleich im Anschluss an seinen Auftritt zusammen mit der Sängerin Rihanna den Preis für die beste Rap- und Gesangsperformance für ihr Duett in dem Song "Loyalty".



Später folgten noch Auftritte von Childish Gambino, Elton John und der Sängerin Pink. Moderiert wurde die Show wie im vergangenen Jahr von James Corden. Als dieser übernahm, hatte Lamar bereits vier Preise eingeheimst. Schon vor Beginn der Show war er drei Mal ausgezeichnet worden, für die beste Rap-Performance, den besten Rap-Song und das beste Musikvideo, wie die Grammy-Akademie mitgeteilt hatte.

Bruno Mars - er bekam vor allem die besonders begehrten Preise. Bildrechte: Warner Music Sie hatte einen Großteil der Preise in insgesamt 84 Kategorien bereits vor Beginn der Show bekanntgegeben. Rap-Ikone Jay-Z war zwar mehrfach nominiert, ging in diesem Jahr dann allerdings komplett leer aus.



Am Ende sogar sieben Mal ausgezeichnet, hatten auch drei Preise auch für Bruno Mars schon vor der Gala festgestanden – für den besten Song, die beste Performance und für das beste Album auch in der R&B-Sparte. Der siebte Preis ging allerdings nicht direkt an ihn, sondern an die Toningenieure von "24K Magic" – am Ende des Abends das Album des Jahres.



Dabei wurde auch mit den meisten seiner anderen Preise nicht nur der Sänger und Songschreiber selbst geehrt, sondern vielmehr sein Autoren- und Produktionsteam, etwa beim besten Song und der besten Einzelaufnahme des Jahres.

Alessia Cara beste neue Künstlerin

Die kanadische Sängerin und Songautorin Alessia Cara gewann den Grammy-Award als beste neue Künstlerin des Jahres. Neben dem Song des Jahres, der besten Aufnahme und dem besten Album ist die Auszeichnung als bester neuer Künstler eine der vier Hauptkategorien des wohl wichtigsten Musikpreises der Welt. Insgesamt wurden die Grammy-Awards dieses Jahr in 84 Kategorien verliehen – hier finden Sie eine Liste aller Preisträger.

Kraftwerk gewinnen aktuellen Grammy

Die Düsseldorfer Elektro-Veteranen von Kraftwerk bekamen für ihr "3-D The Catalogue" den Grammy für das beste Dance- und Electronic-Album des Jahres. Das Boxset ist eine Sammlung von Audio- und Videoaufnahmen von Kraftwerk-Liveauftritten. Bereits 2014 waren sie mit einem Grammy für ihr Lebenswerk geehrt worden. Diesen vergab die Recording Academy allerdings außerhalb des Wettbewerbs. Mit dem aktuellen Grammy setzte sich die 1970 in Düsseldorf gegründete Band nun erstmals gegen andere Grammy-Nominierte durch.

Auch deutsche Opernsänger unter den Preisträgern

In der Klassik-Sparte gingen deutsche Grammy-Kandidaten in diesem Jahr weitgehend leer aus. An einem Preis beteiligt waren allerdings die Opernsänger Roman Trekel und Anne Schwanewilms. Der Bariton und die Sopranistin sangen die Hauptrollen in der Aufführung von Alban Bergs "Wozzeck" des Houston-Symphonieorchesters, die als beste Opernaufnahme ausgezeichnet wurde.

Posthume Grammy-Ehren für Fisher und Cohen

Nach ihrem Ableben mit je einem Grammy geehrt wurden "Star Wars"-Schauspielerin Carrie Fisher und der legendäre kanadische Songpoet Leonard Cohen. Die Prinzessin Leia aus den "Star-Wars"-Filmen bekam den Preis für ihr Hörbuch "The Princess Diarist". Sie war im Dezember 2016 gestorben.



Cohen wurde ein Grammy für die beste Rock-Performance mit dem Lied "You Want It Darker" zugesprochen, dem Titelsong seines letzten Studioalbums, das am 21. Oktober 2016, gerade mal drei Wochen vor seinem Tod im Alter von 82 Jahren im November desselben Jahres erschienen war.

Austeilen gegen Trump

In der Show wurde einmal mehr auch gegen den unter Künstlern und im US-Showbusiness besonders ungeliebten Präsidenten Donald Trump ausgeteilt – mit einer Lesung aus dem Buch "Fire and Fury" (Feuer und Zorn), unter anderem von Ex-Außenministerin und Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton.

Hillary Clinton - im November 2016 war sie Trump unterlegen. Bildrechte: Getty Images Clinton, die gegen Trump bei den Wahlen im November 2016 verloren hatte, erschien am Sonntagabend überraschend in einem eingespielten Sketch des Moderators Corden. Darin liest sie eine Passage aus Michael Wolffs Buch, das mit Details aus dem Wahlkampf und Trumps erster Zeit im Weißen Haus große Schlagzeilen gemacht hatte.



Auch Rapperin Cardi B, John Legend, Cher und Snoop Dogg lasen einige Sätze aus dem Buch, und die UN-Botschafterin der USA, Nikki Haley, reagierte prompt: "Ich habe die Grammys immer geliebt, aber dass Künstler das 'Fire-and-Fury'-Buch lesen, war das Ende", twitterte sie wenige Minuten nach dem Sketch. Auf den Tweet einer Reporterin der "Washington Post", die den Sketch gut fand, antwortete Haley, das Filmchen habe die Show "ruiniert".

Rückkehr nach New York

Erstmals seit 15 Jahren und einige Wochen eher als sonst waren die Grammy-Awards wieder im Madison Square Garden in New York verliehen worden. Zuvor fand die Gala bis auf eine Ausnahme im Jahr 2003 in Los Angeles statt. Früher pendelte die Show jährlich zwischen beiden Städten, fand dann aber nur noch in Kalifornien statt. Grund war Streit zwischen dem Ex-Bürgermeister von New York, Rudolph Giuliani, und dem Ex-Chef der Recording Acadmy, Michael Greene.