Das Leipziger Grassimuseum hat 2020 mit 4.958 Neuerwerbungen einen Rekord aufgestellt. Dabei handelt es sich mit 4.667 Stücken zum Großteil um Schenkungen, wie das Museum am Mittwoch bekanntgab. Dazu zählen Objekte aus den Bereichen Kunsthandwerk, Design, Grafik, Fotografie, Gebrauchsgrafik und Buch in einem Gesamtwert von rund 546.000 Euro. Dem Museum zufolge ist das die umfangreichste Erweiterung der Sammlungen seit den frühen Museumsjahren. Das Grassimuseum am Johannisplatz wurde 1929 erbaut.