Die Grassimesse setzt in diesem Jahr ein Zeichen für die Nachhaltigkeit. Das Festival zeigt nachhaltige Mode und Schmuckkreationen, die aus Abfallprodukten gestaltet wurden. Ein weiterer Fokus beim Leipziger Designfestival ist China. Zu sehen gibt es die Designobjekte von Freitag bis Sonntag imLeipziger Grassi-Museum sowie auf der parallel stattfindenden Designers' Open in der Kongresshalle am Zoo. Die Ausstellung gehört zu den wichtigsten ihrer Art in Europa.