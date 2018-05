Greenwashing – Die grüne Lüge der Bio-Firmen

MDR KULTUR: Sie behaupten, dass je offensichtlicher die grüne Lüge der Konzerne ist, desto eher wird sie geglaubt. Gerade auch von Menschen, die von sich sagen, dass sie ein kritisches Bewusstsein haben. Wie kann das sein?

Kathrin Hartmann: Greenwashing suggeriert uns, dass wir so weitermachen können wie bisher. Mit unserem Konsum und unserer Lebensweise. Man hört zum Beispiel gerne, dass Fliegen C02-neutral ist. Oder, dass wir mit unserem aufwendigen Konsum auch noch die Welt retten.

Gibt es Greenwashing also auch im Bioladen?

Kathrin Hartmann - Autorin von "Die grüne Lüge" Bildrechte: Random House/Stephanie Füssenich Sagen wir mal so: Das Biosiegel belegt, dass staatlich kontrolliert wird, dass das Produkt für eine andere Landwirtschaft steht. Aber ich setze natürlich ein großes Fragezeichen dahinter, ob Shrimps aus Bangladesch im Tiefkühlfach oder Zwetschgen, die aus Argentinien eingeflogen werden, wirklich so sozialverträglich und umweltfreundlich sind. Der Biomarkt, den man von der Ökolandwirtschaft unterscheiden muss, passt sich sehr dem Mainstream an und will dem besser verdienenden Kunden sagen: Ihr könnt alles kaufen, denn bei uns gibt’s alles auch in Gut. Aber das würde ich sehr bezweifeln.

Dass man verführbar ist von gut gemachten Lügen, kann man sich ja noch vorstellen. Aber wie kommen sie zu der Annahme, dass es umso eher geglaubt wird, je absurder die Lüge und je schädlicher das Produkt ist?

Je schädlicher das Produkt oder die dafür verwendeten Rohstoffe sind, desto größer ist der Aufwand, es grün zu waschen. Schaut man auf die Homepages der großen Konzerne, die einen riesigen Schaden anrichten, kann man sagen: Je größer das Zerstörungswerk, desto elaborierter und schöner sind die Bilder und Worte, die dafür werben, dass sie die Welt retten. Zum Beispiel Nespresso-Kaspeln, für die George Clooney wirbt, obwohl wir alle wissen, dass viel Alumüll ganz sicher nicht gut für die Umwelt ist. Oder bei Monsanto sieht es aus wie beim fairen Handel oder einer NGO, obwohl die gerade einen Deal mit Bayer auf die Beine stellen. So was kann man immer schlechter durchblicken. Andererseits hat die Zielgruppe – sehr konsumfreudig, gut gebildet, mit dickerem Geldbeutel hat, hält sich für ökologisch – einen sehr großen Fußabdruck und aufwendigen Lebensstil. Es gibt eine lustige Studie, die belegt, dass Vielflieger in der Regel Grün wählen. Diese kognitive Dissonanz ist ganz stark. Also der Gedanke: Ich mach dieses und jenes sehr ökologisch, dafür kann ich mir erlauben, zum Shoppen nach Barcelona fliegen.

Die beiden großen Kleidungsmarken H&M und Adidas bringen Produkte auf den Markt, die sie mit Plastikmüll herstellen, den sie aus dem Meer fischen. Ist das echte Pionierarbeit oder Greenwashing?

Das ist eine ganz perfide Art des neuen Greenwashings. Da kommen Konzerne bzw. die Bekleidungsindustrie daher, die via Baumwollanbau und via Überproduktion einen riesigen Umweltschaden und einen riesigen sozialen Schaden bei den Arbeitsbedingungen anrichten, und sagen: Wir kümmern uns jetzt um ein ganz anderes Problem, das mit unserer Branche nur bedingt was zu tun hat, und räumen die Meere von Plastikmüll her. Wir haben versucht, zu überprüfen, ob das wirklich stimmt. Das ist uns nicht gelungen. Ich würde also ein Fragezeichen dahinter setzen, ob das wirklich Müll ist, der aus dem Meer kommt. Aber selbst wenn dem so ist, dann ist das nur ein winziger Bruchteil des gesamten Sortiments. Konzerne wie Adidas verwenden immer noch wahnsinnig viel Plastik in all ihren anderen Produkten. Auch die großen Bekleidungskonzerne verwenden immer mehr Plastikfäden in ihren Kleidern, weil das billiger ist als Baumwolle. Und selbst wenn da recyceltes Plastik drin wäre, dann ist die Plastikjeans von heute der Meeresmüll von morgen, aus dem sich Plastikpartikel rauswaschen. Das ist ein gutes, aktuelles Beispiel für Greenwashing.

Greenwashing gab es auch schon in den Sechzigern in den USA. Hat es damals genauso funktioniert?

Viele Kühe bekommen kaum eine Wiese zu sehen Bildrechte: colourbox Damals hat man eher mit Bildern der schönen Natur geworben, heute ist es vielschichtiger. Es gibt es jede Menge neuer Siegel, die versprechen, dass dieses Alltagsprodukt in Ordnung ist. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass Greenwashing nicht nur in Richtung Verbraucher funktioniert, sondern auch Richtung Politik, indem Unternehmen sagen: Ihr müsst uns nicht regulieren und uns keine Gesetze aufhalsen. Wir kümmern uns selber drum, alles besser zu machen und uns zu verändern. Doch sie verändern sich überhaupt nicht. Wir reden hier nicht von einzelnen, bösen schwarzen Schafen unter den Konzernen, sondern von einem Wirtschaftssystem, das in Gesetze gießt, dass Unternehmen so zerstörerisch handeln, also das sie die Umwelt zerstören, Ressourcen ausbeuten, Menschenrechte verletzen. Die wichtige Frage ist eben nicht: Was kaufe ich ein? Sondern warum wird die Verantwortung uns zugeschoben? Warum ist es erlaubt, dass der Großteil der Produkte im Supermarkt unter Menschrechtsverletzung und Umweltzerstörung hergestellt werden? Das ist ja zynisch, dass wir zwischen Ausbeutung und Nichtausbeutung im Supermarkt entscheiden sollen.