Mary Wigman Bildrechte: dpa

Als Gret Palucca dann eine der Aufführungen von Mary Wigman sah, der Pionierin des Ausdruckstanzes, war sie so fasziniert, dass sie bei ihr in die Schule gehen wollte. "Weil sie genau das verkörperte, was ich in mir gespürt habe, nur ich wußte keinen Weg. Ich wußte nicht, wie ich das machen sollte. Das war für mich alles vollkommen fremd, und ich habe schon bei meiner Aufnahmeprüfung gespürt, dass das das einzig Richtige war", erzählte Gret Palucca damals.



Palucca war 18, als sie Mary Wigman das erste Mal besuchte. In einem Hotel, in dem die berühmte Tänzerin während eines Gastspiels in Dresden wohnte. Dort unterrichtete sie anfangs auch. Schnell wurde Palucca in der Wigman Gruppe zum Star. Sie war spontan, impulsiv, kein Typ, der sich untergeordnet hätte. Mary Wigman hingegen galt eher als sehr reflektierend, ernst, tiefgründig. Das führte unweigerlich zu Spannungen und Meinungsverschiedenheiten. Ihre Wege trennten sich.