Aus "Guten Morgen, du Schöner" "Diese Direktheit kenne ich von meiner ganzen Familie aus Ostdeutschland. Die sind alle auf eine gewisse Weise gnadenlos. Da zeigt keiner Schwäche oder Verletzlichkeit. Die sind alle darauf getrimmt, immer stark zu sein und ihr Ding durchzuziehen. Besonders Frauen. Oh mein Gott, ostdeutsche Frauen! Die sind das Härteste, was es gibt. Mein bester Freund hat mit einer Ostfrau ein Kind und kam mit ihrer Art überhaupt nicht klar. Was ihn an ihr irritiert hat, war, dass sie ihn so oft vor vollendete Tatsachen gestellt hat. Zumindest hat sich das für ihn so angefüllt."