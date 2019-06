Bei einer Gala in der Kölner Flora wurden am Mittwoch die diesjährigen Grimme Online Awards verliehen. Aus 28 nominierten Netzangeboten wurden die Gewinner gekürt.

Die Plattform "Wem gehört Hamburg?" des Recherchezentrums Correctiv Bildrechte: dpa

In der Kategorie Information ging die Auszeichnung in diesem Jahr an die Webdokumentation "Wem gehört Hamburg?" des Recherchekollektivs Correctiv (gemeinsam mit dem Hamburger Abendblatt), die sich mit der Mietpreisentwicklung in großen Städten auseinandersetzt. Dafür wurden etwa 1000 Bürger vor Ort in einem sogenannten Crowd-Newsroom zu ihrer Wohnsituation befragt.



Weiterhin wurden die Krautreporter ausgezeichnet. Sie setzten sich mit so unterschiedlichen Themen wie der Finanztransaktionssteuer oder der Diskriminierung dicker Menschen auseinander. Sie erzählen Lösungsorientierte Geschichten hinter den Nachrichten. Ihr Motto ist dabei "Verstehe die Zusammenhänge".