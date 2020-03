Relevante gesellschaftliche Themen dominieren den 56. Grimme-Preis. Die Diskussionen um die Auswirkungen des Klimawandels und die Demonstrationen der Fridays for Future-Bewegung, der wachsende Rechtspopulismus sowie die Debatten um die Seenotrettung spiegelten sich auch in den ausgezeichneten Produktionen des 56. Grimme-Preises wider, erklärte das Institut.

"Rechtsextremismus und -terrorismus haben die Berichterstattung des vergangenen Jahres wie auch die der zurückliegenden Wochen bestimmt. So konnten kategorienübergreifend genau die Produktionen die Jurys überzeugen, die auch uns als Publikum nicht gleichgültig zurücklassen, die Produktionen, die sich positionieren für eine offene, pluralistische Gesellschaft", so Grimme-Direktorin Dr. Frauke Gerlach.

Besondere Ehrung für Heinrich Breloer

Regisseur und Autor Heinrich Breloer Bildrechte: dpa Regisseur und Autor Heinrich Breloer (78) erhält die Besondere Ehrung des Deutschen Volkshochschul-Verbandes (DVV) im Rahmen der Grimme-Preise. Er sei der Mitbegründer sowie profilierteste Autor und Regisseur des Doku-Dramas, begründete DVV-Direktor Ulrich Aengenvoort am Dienstag in Marl die Auszeichnung. Insgesamt sprach die Jury 16 Produktionen den renommierten deutschen Fernsehpreis zu. 58 Preisträger können am 27. März im Marler Theater ihre Trophäe entgegennehmen.

Migrantenschicksale und Drogenbusiness

Im Bereich Fiktion wird der Episodenfilm "The Love Europe Project" (ZDF/Arte) ausgezeichnet. Er zeigt das Leben und den Alltag sehr unterschiedlicher Menschen in Europa in neun Kurzspielfilmen. Den Grimme-Preis Spezial in der Kategorie Fiktion erhält die deutsch-französische Serie "Eden" (SWR/Arte), die Schicksale von Migranten in Europa aufgreift.

Szene aus "Eden" Bildrechte: SWR/Pierre Marsaut Mit der Drama-Serie "Skylines" (Netflix) über das HipHop-, Finanz- und Drogenbusiness und dem bildgewaltigen Krimi "Der Pass" (Sky) erhalten zwei weitere Serienformate den Grimme-Preis im Bereich Fiktion. Als einziger Fernsehfilm in der Kategorie Fiktion wird das Drama "Hanne" (NDR/Arte) geehrt. Ausgezeichnet werden Beate Langmaack (Buch), Dominik Graf (Regie) und Iris Berben (Darstellung).

Der Publikumspreis der Marler Gruppe geht 2020 an "Der König von Köln" (WDR). Neben Ralf Husmann (Buch) und Richard Huber (Regie) ehrt die Jury auch die darstellerische Leistung von Serkan Kaya, Judith Engel und Joachim Krol.

Preise für Dokus über Umwelt und Seenorettung

In der Kategorie Information & Kultur wird der Dokumentarfilm "Dark Eden" (ZDF/3sat) geehrt. Er thematisiert Umweltverbrechen am Beispiel der kanadischen Ölgewinnung. Michael David Beamish, der bei den Dreharbeiten zum Co-Regisseur wurde und an den Folgen der Umweltkatastrophe erkrankte, erhält gemeinsam mit Jasmin Herold den Grimme-Preis für Buch und Regie. Andreas Köhler (Kamera) und Martin Kayser Landwehr (Schnitt) werden ebenfalls ausgezeichnet.

Kapitänin Carola Rackete Bildrechte: dpa Weitere Preise in der Kategorie Information & Kultur gehen an Jean Boue (Buch und Regie) für "Die Unerhörten - Über den Landtagswahlkampf in der Prignitz" (rbb) sowie an Alice Agneskirchner (Buch und Regie) für den Dokumentarfilm "Wie 'Holocaust' ins Fernsehen kam" (WDR/NDR/SWR). Den Konflikt um die Seenotrettung greift der Dokumentarfilm "SeaWatch3" ( NDR ) auf. Die Jury ehrt Nadia Kailouli und Jonas Schreijäg jeweils für Buch, Regie und Kamera. 21 Tage lang begleiteten die beiden Filmemacher Seenotretter wie Kapitänin Carola Rackete.

Besonderer Preis für Georg Restle

Monitor-Moderator Georg Restle Bildrechte: WDR/Herby Sachs Den Grimme-Preis für die "Besondere Journalistische Leistung" erhält Georg Restle stellvertretend für die Redaktion von "Monitor" (WDR). Geehrt wird die "kontinuierliche und haltungsstarke Berichterstattung über Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus".

Erstmals gewinnt eine Dating-Show

In der Kategorie Unterhaltung wird mit "Prince Charming»"(TVnow) erstmals eine Datingshow ausgezeichnet. Protagonist und "Prince Charming" Nicolas Puschmann wird neben Nina Klink ( Produzentin ), Nora Kauven und Jan Grafe zu Baringdorf (beide Executive Producer ) geehrt. Die Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sowie Thomas Martiens und Thomas Schmitt (beide Idee und Redaktion) erhalten den Grimme-Preis für das Format "Joko & Klaas LIVE - 15 Minuten" (ProSieben), in dem sie unter anderem Aktivisten gegen Rechtsextremismus eine Plattform geben. Außerdem wird die Talkshow "Chez Krömer" (rbb) mit Kurt Krömer (Moderation), Michael Maier (Regie) und Friedrich Küppersbusch (Produktion) ausgezeichnet.

Jugendpreis für "How To Sell Drugs Online (Fast)"

Ehrung für die Serie "How To Sell Drugs Online (Fast)" Bildrechte: Bernd Spauke In der Kategorie Kinder & Jugend geht der Preis an Joakim Demmer, Verena Kurti und Chiara Minchio für Buch und Regie des Dokumentarfilms "Ab 18! Die Tochter von ..." (ZDF/3sat). Mit der Auszeichnung für die Serie "How To Sell Drugs Online (Fast)" ist Netflix zum ersten Mal mit zwei Produktionen bei den Preisträgern vertreten. Den Grimme-Preis Spezial in der Kategorie Kinder & Jugend erhalten Bürger Lars Dietrich und Marti Fischer für die Moderation der Musikcomedy "Leider laut" (ZDF).