"Wir bleiben hier!" - Diese drei Worte erklingen Anfang September 1989 als ein entschlossenes Statement. Bis dahin hatten sich zu den Friedensgebeten in der Leipziger Nikolaikirche immer wieder Ausreisewillige getroffen. Doch zu ihrem Sprechchor "Wir wollen raus!" gesellt sich nun vor der Kirche plötzlich dieser neue Ruf. Selbstbewusst untersetzt mit einem Transparent, das freilich schnell von Stasi-Leuten heruntergerissen wird: "Für ein offenes Land mit freien Menschen". Auf einmal gibt es da also Leute, die die DDR aktiv mit- und umgestalten wollen. Und die diesen Anspruch ganz offen formulieren.

Bärbel Bohley während einer Pressekonferenz Bildrechte: IMAGO

Die Malerin Bärbel Bohley tut etwas. Am 9. und 10. September trifft sie sich mit anderen Mitstreitern aus der DDR-Bürgerrechts- und Friedensbewegung, in Grünheide nahe Berlin, im Haus von Katja Havemann. Anwesend sind unter anderem auch der Molekularbiologe Jens Reich und der Rechtsanwalt Rolf Henrich. Der hatte im Frühjahr mit seinem Buch "Der vormundschaftliche Staat" im Westen für Furore, bei der SED für Verstimmung gesorgt. Henrich erhielt Berufsverbot.



"Es war eine Zeit, in der klar war, es muss etwas passieren", erzählt Rolf Henrich. "Die Verhältnisse müssen sich ändern. Und wir hatten - wenn ich "wir" sage, meine ich Katja Havemann und Bärbel Bohley - wir hatten uns sozusagen in die Hand versprochen, jeder bringt neun Leute mit, so dass wir insgesamt 30 Leute sind - zu diesem 9. und 10. September. Und dabei, das war insbesondere wichtig, sollten nicht allzu viele Pastoren darunter sein, und es sollten möglichst Leute sein, mit normalen durchschnittlichen Berufen. Also nicht unbedingt nur Aussteiger."