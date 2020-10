Der Schriftsteller Günter de Bruyn ist tot. Wie der Landkreis Oder-Spree unter Berufung auf de Bruyns Familie am Donnerstag mitteilte, starb der Autor bereits am 4. Oktober im Krankenhaus. Am 1. November wäre er 94 Jahre alt geworden.



1972 publizierte der damals 46 Jahre alte Günter de Bruyn – längst einer der bekannten Erzähler in der DDR – in der Zeitschrift "Sinn und Form" einen Aufsatz zum Thema "Wie ich zur Literatur kam". Darin berichtet der 1926 in Berlin Geborene von extensiver Karl-May-Lektüre in braunen Zeiten. Das Kind, das er war, blieb in einer Art Diaspora allein.