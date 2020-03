Ein Spitzenkoch, zwei Restaurants, zwei Sterne: Robin Pietsch aus Sachsen-Anhalts hat mit seinem "Zeitwerk" in Wernigerode den Stern des Restaurantführers "Guide Michelin" verteidigt. Dazu erhielt er auch für sein Mitte 2019 eröffnetes zweites Restaurant "Pietsch" einen neuen Stern für die besondere Küche. Das geht aus dem Guide Michelin 2020 hervor, der am Dienstag präsentiert wurde. Pietsch bleibt damit der einzige Sternekoch in Sachsen-Anhalt.

Sachsen-Anhalts einziger Sternekoch, aber jetzt mit zwei Sternen: Robin Pietsch Bildrechte: MDR/Robin Pietsch In Thüringen wurden ebenfalls zwei Restaurants mit je einem Stern ausgezeichnet. Neben dem Erfurter "Clara – Restaurant im Kaisersaal", das seinen Stern verteidigen konnte, konnte das "BjoernsOx" in Dermbach in der Rhön die Feinschmecker überzeugen. In Sachsen gibt es dem Restaurantführer zufolge noch sieben Sterne-Restaurants. Darunter auch das Leipziger "Falco", das einzige mitteldeutsche Restaurant mit zwei Michelin-Sternen. Das "bean&beluga" in Dresden konnte seinen Stern dagegen nicht verteidigen.

Die Preisträger wurden am Dienstagvormittag per Internet-Livestream bekanntgegeben. Wegen gesundheitlicher Bedenken durch das Corona-Virus war zuvor die für den Abend in Hamburg geplante Verleihung abgesagt worden.

Guide Michelin: So kommt ein Restaurant zum Stern Die Restaurant-Tester von Guide Michelin kommen unangekündigt und probieren die Menüs. Die Tester sind fest angestellt, zahlen für die Gerichte und bewerten nach einheitlichen Maßstäben. Dabei beurteilen sie die Qualität der Produkte, die fachgerechte Zubereitung sowie den Geschmack. Auch die persönliche Note, das Preis-Leistungs-Verhältnis und die gleichbleibende Qualität fließen in die Bewertung ein.

Ursprünglich Hinweisbuch für Autofahrer

Die Feinschmecker des "Guide Michelin" vergeben jährlich ein bis drei Sterne an die besten Restaurants. Ein Stern ist mit dem Prädikat "Eine Küche voller Finesse – einen Stopp wert!" versehen. Drei Sterne bedeuten "Eine einzigartige Küche – eine Reise wert!".

Der "Guide Michelin" zählt den international führenden Restaurantführern und wurde erstmals 1990 herausgegeben, ursprünglich als Werkstatt-Wegweiser für Autofahrer in Frankreich. Schnell gab es auch internationale Ausgaben, so ab 1904 für Belgien und 1910 für Deutschland und die Schweiz. Seit 1966 tragen auch deutsche Restaurants Sterne-Auszeichnungen.

Bundesweit gibt es 255 Lokale mit einem Stern und 43 Häuser mit zwei Sternen; dem Spitzenclub mit drei Sternen gehören zehn Restaurants an.

Die mitteldeutschen Sterne-Restaurants im Überblick

Sachsen-Anhalt:

Pietsch in Wernigerode

Zeitwerk in Wernigerode

Sachsen:

Caroussel in Dresden

Elements in Dresden

Genuss-Atelier in Dresden

Falco in Leipzig (zwei Sterne)

Stadtpfeiffer in Leipzig

Atelier Sanssouci in Radebeul

Juwel in Schirgiswalde-Kirschau