Filmemacher Guillermo del Toro wird Chef der Jury beim diesjährigen Filmfest in Venedig. Der in Mexiko geborene Regisseur bekannte in einer Mitteilung des Filmfestivals Venedig vom Montag:

Guillermo del Toro mit seinem Goldenen Löwen beim 74. Filmfestival in Venedig. Bildrechte: Getty Images

Auch Festivalchef Alberto Barbera zeigt sich davon überzeugt, mit dem 53-jährigen del Toro einen "neugierigen und begeisterungsfähigen Präsidenten" zu erhalten. Er lobte zudem die lebhafte Fantasie, das Einfühlungsvermögen und den Glauben des Regisseurs an die Macht der Bilder.



Mit seinem Fantasymärchen "Shape of Water" hatte del Toro im vergangenen Jahr den Goldenen Löwen beim Filmfest in Venedig gewonnen. Der Film ist auch einer der Favoriten im aktuellen Rennen um die Oscars. Weitere Filme in der Regie del Toros sind "Hellboy" (2004 und 2008), "Pans Labyrinth" (2006) und "Crimson Peak" (2015). Er schrieb zudem am Drehbuch der drei Hobbit-Verfilmungen von Peter Jackson (2012-2014) mit.