Wie in einem Brennspiegel bündeln sich in der Region und in Gundermanns Werk globale Fragen nach Heimat, dem Ende der Arbeit, nach Utopie und individueller Verantwortung. Der 98-minütige Dokumentarfilm feierte im Herbst 2019 seine Premiere bei DOK Leipzig und ist das Regiedebüt der ehemaligen "DOK Leipzig"-Kuratorin Grit Lemke.

Der undotierte Preis wird in diesem Jahr zum 56. Mal vergeben und gilt als wichtigster deutscher Fernsehpreis. Bis zu 16 Grimme-Preise werden in den vier Kategorien "Fiktion", "Information & Kultur", "Unterhaltung" und" Kinder & Jugend" verliehen. Die Preisträger werden am 3. März bekanntgegeben und am 27. März im Stadttheater Marl ausgezeichnet.