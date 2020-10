1964 veröffentlichte er erste Gedichte. Es folgten zudem Essays und Radiohörspiele. In seiner Dichtung lässt sich immer noch eine sächsische Prägung erkennen. Seine Erinnerungen an seine Kindheit und Jugend in Frohburg verarbeitete er schließlich 2016 in seinem ersten Roman "Frohburg". Auf tausend Seiten verwebt er seine persönlichen Erlebnisse mit Betrachtungen über die deutsch-deutsche Geschichte. Für das späte Roman-Debüt wurde er 2016 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Darüber hinaus war er 2018 der erste Preisträger des Erich-Loest-Preises.