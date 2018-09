Denkmalbehörde interveniert Neues Gutachten gefährdet Berliner "Einheitswippe"

Das Landesdenkmalamt Berlin stellt in einem neuen Gutachten das geplante Einheits- und Freiheitsdenkmal in Berlin infrage. Aus fachlicher Sicht der Denkmalpflege gebe es für die Behörde "erhebliche grundsätzliche Bedenken" an dem Bauvorhaben, berichteten verschiedene Berliner Zeitungen. Demnach stellt die Behörde vor allem die von den Designern Milla & Partner geplante Bauweise infrage, nach der sieben Betonpfeiler von 1,50 Meter Dicke in den sandigen Spreeufergrund getrieben werden sollen, um der begehbaren riesigen Wippe Standfestigkeit zu verleihen. Das Denkmal sei "eine wackelige Schale auf schwabbeligem Grund", so das Gutachten. Zudem werden Schäden an dem denkmalgeschützten Sockel des früheren Kaiser-Wilhelm-Denkmals, auf dem die Wippe stehen soll, und dem darunter liegenden Gewölbe befürchtet.