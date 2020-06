Pünktlich zum Auftakt der Debatte um die Verlängerung des Vertrags mit Guy Montavon, des Intendanten des Theaters in Erfurt meldet sich die Ständige Kulturvertretung Erfurt zu Wort. Der ehrenamtliche Zusammenschluss der Freien Szene vermisst bei Montavons Arbeit kulturelle Vielfalt, neue und drastische Impulse, so dessen Sprecherin Stefanie Müller-Durand bei MDR KULTUR.

Es gebe zu wenig Raum für Unbequemes oder neue Versuchsreihen, so Müller-Durand. Das sei für eine Landeshauptstadt nicht mehr angemessen. Sie wünscht sich ein Theater, das "im Sinne des Zeitgeistes auf Kooperation setzt, interdisziplinär arbeitet, sich auch für ungewöhnliche Impulse öffnet." Es gehe darum, klassisches Musiktheater und klassisches Schauspiel mit ungewöhnlichen Ansätzen zu vereinen ­– und zwar: "nah am Puls der Zeit".

Außerdem ist das Theater nach Meinung der Ständigen Kulturvertretung zu wenig präsent in der Stadtgesellschaft. Müller-Durand: "Verantwortung und Haltung zeigen – das vermissen wir sehr." In Erfurt werde Vivaldi aufgeführt wie im 18. Jahrhundert, während anderswo die "Vier Jahreszeiten" als Debattenbeitrag zu den klimatischen Veränderungen inszeniert werden: "Damit waren in Hamburg natürlich nicht alle glücklich. Aber es hatte einen großen Effekt. Es war ein Standing und auch eine Möglichkeit, Neues zu probieren und bewusst Haltung zu zeigen." So könne Theater identitätsbildend für eine Stadt und eine Region wirken. Das wünsche man sich auch für Erfurt.

Sollte Montavon noch einmal verlängert werden, wird er mehr als Vierteljahrhundert in Erfurt gewirkt haben. "Ich kann mir für unsere Stadt und auch für ihn selbst nur wünschen, dass er es wagt, einen Bruch in seiner Führung und in seiner programmatischen Haltung zuzulassen", sagte Müller-Durand bei MDR KULTUR. "Ich sehe ihn da als Transformator." Allerdings zweifeln sie und die Ständige Kulturvertretung Erfurt daran, dass Montavon dazu selbst bereit ist. Deshalb müsse sich etwas am Intendantenvertrag verändern, so die Forderung.