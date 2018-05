Mit Hartmut Haenchen zeichnen wir einen Dirigenten aus, der in einem immerwährenden Schaffensprozess als Forschender nicht nur, aber vor allem auch Richard Wagners Spuren folgt. Mit Werktreue als Handlungsgrundlage gelingen ihm so immer wieder Maßstäbe setzende Interpretationen.

Krakow betonte, Haenchen folge in seinem Schaffensprozess immer wieder den Spuren des in Leipzig geborenen Komponisten Richard Wagner (1813-1883). Die Stiftung lobte vor allem Haenchens Interpretation der Oper "Parsifal" bei den Bayreuther Festspielen 2016 und 2017. Sachsens Kulturministerin Eva-Maria Stange (SPD) würdigte den 75-jährigen Dirigenten zur Preisverleihung in der Leipziger Oper am Sonntag als "europäische Künstlerpersönlichkeit".