Nach Angaben der Organisatoren wird der "Händel Day" live aus dem Händel-Haus gestreamt und kann hier auf mdr-kultur.de sowie über die Facebook-Seite und den YouTube-Kanal der Stiftung aufgerufen werden. Bis zu 45 internationale Künstlerinnen und Künstler sollen auftreten, darunter Countertenor und Händel-Preisträger 2020 Valer Sabadus, Tenor Daniel Behle, Bassbariton Andreas Wolf , das Ensemble Lautten Compagney Berlin oder der Classical-Crossover-Spezialist Bernd Ruf von Bridges to Classics.

Der Direktor der Stiftung Händel-Haus und Intendant der Händel-Festspiele, Clemens Birnbaum, erklärte im Gespräch mit MDR KULTUR die Idee hinter dem Online-Event: "Dass wir irgendwo nur von Wohnzimmer zu Wohnzimmer kleine Studiosessions haben, die wir dann neu zusammenschneiden – das ist kein richtig befriedigendes Ergebnis." Stattdessen solle die Bandbreite der Festspiele abgebildet werden, von Barockmusik über interkulturelle Projekte bis hin zu einem brückenschlagenden Projekt, so Birnbaum. Von Kammermusik bis hin zur Vokalmusik. Auch Live-Schalten in andere Händel-Orte sind geplant, etwa nach London, Karlsruhe, Krakau oder Prag.

Clemens Birnbaum, Direktor der Stiftung Händel-Haus und Intendant der Händel-Festspiele in Halle

Bildrechte: Mathias Marx

Dabei sei klar, dass ein Internet-Festival kein vollwertiger Ersatz für die Händel-Festspiele sein kann. Clemens Bierbaum erklärt: "Das, was wir jetzt vorhaben mit unserem Livestreaming-Day, das ist eine schöne Sache, die man machen kann. Aber das ist nicht das Konzerterlebnis und kann es auch nicht ersetzen."

Händel-Denkmal auf dem Marktplatz von Halle

Halle ist die Geburtsstadt von Georg Friedrich Händel (1685-1759). Nach Stationen in verschiedenen Ländern verbrachte der Barockkomponist den Großteil seines Lebens in London, wo er auch starb. Er schuf eine Vielzahl an Werken, darunter auch Opern und Kirchenmusik. Zu den jährlich stattfindenden Festspielen zu Ehren des Komponisten kamen im Vorjahr 58.000 Besucherinnen und Besucher.