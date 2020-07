In der Häselburg in Gera wird die Ausstellung "Anders – Ästhetik der Differenz" gezeigt. Dort in der Neuen Galerie für Zeitgenössische Kunst wird bis zum 27. September 2020 Kunst der Gegenwart präsentiert, die sich mit dem Anderssein beschäftigt. Die Idee zur Ausstellung erklären die Initiatorinnen und Initiatoren so: "Diese Ausstellung hat den Anspruch, eine Vielfalt von Positionen zu zeigen, die ganz unterschiedlich auf ein Thema eingehen, das kulturgeschichtlich und in der Gegenwart eine große Bedeutung hat."