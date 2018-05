Neues Album "Junk" Hailey Tuck versetzt den Jazz der Swing-Ära ins Heute

Hauptinhalt

Hailey Tuck begeisterte beim diesjährigen "Women in Jazz"-Festival in Halle. Mit "Junk" bringt die Sängerin den Flair der Goldenen Zwanziger nun auch in unsere Wohnzimmer. Erfrischend! - meint unsere Musikredakteurin.

von Heidi Eichenberg