Bald darauf zog er nach New York, um mit zwei Textern das Musical "Hair" zu schreiben. "Hair" hatte am Broadway im April 1968 Premiere. Beeinflusst vom Rock 'n' Roll der Zeit, propagierten langhaarige junge Menschen auf der Bühne freie Liebe, Drogenkonsum und Kriegsdienstverweigerung. MacDermots Songs "Age Of Aquarius" und "Let The Sun Shine In" wurden zu Hits der Hippie-Generation. Das Musical wurde mehrfach neu aufgelegt, darunter 1979 in einem Film von Milos Forman.