Als Stiftungsratsvorsitzende erklärte Kulturstaatsministerin Claudia Roth, Wielga-Skolimowska greife auf "einen reichen, international geprägten Erfahrungsschatz" zurück. Wielga-Skolimowska stammt aus Warschau, wo sie Theaterwissenschaften studierte. Sie wirkte in der Bundeszentrale für politische Bildung, im Nationalen Audiovisuellen Institut Warschau und im Adam Mickiewicz Institut Warschau. Kuratorische Erfahrungen sammelte sie in Polen, Frankreich, Spanien, Israel, in der Ukraine, in Tansania und Saudi-Arabien. Ihre überraschende Entlassung 2016 als Direktorin des Polnischen Instituts in Berlin durch Polens nationalkonservative Regierende hatte bei Kulturschaffenden hierzulande Bestürzung ausgelöst.