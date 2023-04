Die Wartburg in Eisenach, das Saline-Museum in Halle und das Deutsche Hygiene-Museum in Dresden erhalten vom Bund eine finanzielle Förderung in Millionenhöhe. Wie die Bundesregierung am Mittwoch mitteilte, wurden 26 national bedeutsame Kultureinrichtungen für die Förderung ausgewählt. Insgesamt vergibt der Bund 16,2 Millionen Euro, die für die Sanierung und Modernisierung der Gebäude eingesetzt werden sollen.



Wie Kulturstaatsministerin Claudia Roth sagte, soll das Investitionsprogramm dabei helfen, das kulturelle Erbe in Deutschland zu bewahren und Weichen für die kulturelle Infrastruktur in Deutschland zu stellen.