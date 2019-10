So sei es Anliegen des Programms der 7. jüdischen Kulturtage, "dass man durch das Kennenlernen merkt: Man hat eine gemeinsame Geschichte, es gibt in der Sprache Verbindungen", meint die Vorsitzende. Unter dem Titel "Das Judentum in der Moderne" bieten die Kulturtage bis zum 29. November Einblicke in jüdisches Leben und Traditionen und fordern zum Mitmachen auf. Geboten werden rund 40 Veranstaltungen, darunter etwa Workshops für Kinder und Jugendliche, Konzerte mit moderner jüdischer Musik oder der Besuch der Synagoge.

Trotz einer über tausendjährigen Geschichte des jüdischen Lebens in Halle wisse man noch immer zu wenig voneinander, sagt die Historikerin. Zimmermann spricht von tradierten Vorurteilen, auch weil die religiöse Bildung in der DDR zurückgedrängt gewesen sei. Dabei sei es wichtiger denn je und sie glaube daran, dass man viel erreichen kann, wenn man gut miteinander umgeht: "Wir müssen jungen Menschen deutlich machen, wie wichtig es ist, unsere Demokratie zu stärken."

Cornelia Zimmermann wurde in Eisenach geboren und lebt seit mehr als 30 Jahren in Halle. Die Historikern arbeitet als stellvertretende Direktorin und Ausstellungskuratorin beim Stadtmuseum Halle. "Ich liebe die Herausforderung" sagt sie über all ihr Arbeit, sei es für den Museumsverband Sachsen-Anhalt e.V oder Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Halle. Seit 2013 ist sie Vorsitzende des Freundeskreises Leopold Zunz Zentrum e.V. zur Erforschung des europäischen Judentums, der seit 2013 die Jüdischen Kulturtage in Sachsen-Anhalt ausrichtet.